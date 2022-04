Marchini: “Grande occasione per Cabral. Se non arriviamo in Europa…”

Giampaolo Marchini, giornalista sportivo, ha parlato della grande occasione di Cabral e della stagione di Castrovilli

Il giornalista sportivo fiorentino, Giampaolo Marchini , è intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno per parlare di Fiorentina. Ha iniziato parlando dell'occasione per Cabral : "Domani gli chiediamo di essere integrato nel gruppo. Cabral deve avere un occhio di riguardo da parte nostra. Italiano ha detto che ha lavorato bene in queste due settimane. Ci aspettiamo una buona partita da parte sua. È un giocatore che ha dimostrato di saper far gol, quindi ha una responsabilità importante, essendo anche il terminale offensivo della squadra".

Sulla lotta per l'Europa: "Credo che in questo momento non puoi permetterti di nasconderti. Bisognare puntare sempre al massimo di punti ed evitare le disattenzioni. Se comunque non dovessimo andare in Europa, io sarò comunque fiero e contento della stagione svolta dalla Fiorentina".