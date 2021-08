Marchini: “Fiorentina, ora serve un vice-Vlahovic. Ecco su chi punterei”

Il mercato della Fiorentina non è finito, altri 7 giorni per completare la rosa di Italiano

"Torreira? L'appetito vien mangiando: adesso siamo pronti per essere competitivi per qualcosa in più in classifica. Noni? Direi di no, i segnali autorizzano all'ottimismo. Torreira è un giocatore che volevamo da due stagioni. Vice-Vlahovic? Se hai ambizione di costruire qualcosa d'importante non puoi non avere un'alternativa dietro al serbo. Buone alternative potrebbero essere Petagna, Okaka... Giocatori che non pretendono subito la titolarità, ma che una volta schierati in campo riescono a dire comunque la loro.