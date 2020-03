Marcheschi: “Franchi si può fare. La scelta più logica”

“Sono sempre più convinto che la struttura dello stadio Franchi sia la più adatta, la scelta più logica”. Lo sostiene il Consigliere regionale Paolo Marcheschi (Fdi) dopo aver partecipato al sopralluogo allo stadio con la commissione sport del Comune di Firenze. “E’ la struttura più adatta per Firenze che avrebbe un impianto nuovo e in sicurezza. Per la Fiorentina che realizzerebbe un bello stadio nuovo a minori costi ed in minor tempo e con importanti volumi commerciali. Per i tifosi che, finalmente, potrebbero andare in uno stadio coperto e con i servizi adeguati ad uno stadio moderno. Per gli abitanti del Campo di Marte che avrebbero la riqualificazione dell’area con minori disagi per i posti auto nella zona. Con ragionevolezza e con voglia di fare bene, si può fare. Tutti quanti dovrebbero, forse, fare un piccolo passo di lato, per farne uno grande in avanti”.