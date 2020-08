Marcheschi (FdI): “Sullo stadio tante marchette elettorali, lo scontro con Pessina è grottesco”

Il Consigliere della Regione Toscana Paolo Marcheschi, di Fratelli d’Italia, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante A Pranzo con il Pentasport: “Sullo stadio mi sembra si facciano tante marchette elettorali“, ha esordito, “ma le soluzioni vanno trovate sul campo; trovo incredibile che le istituzioni si scontrino come hanno fatto Nardella e Pessina. Con quest’ultimo ho parlato proprio in settimana, mi ha detto e ha ripetuto di essere d’accordo nel valutare progetti di ammodernamento. Il fatto di voler forzare la soprintendenza per buttare giù lo stadio mi sembra veramente grottesco: la politica dovrebbe servire per trovare soluzioni, non per alzare muri”.