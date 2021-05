Marchegiani: “Nella Fiorentina un paio di contraddizioni”. Su Dragowski…

L'ex viola Marchegiani alla vigilia di Fiorentina-Lazio

Questa è una stagione anomala, sicuramente unica, dover giocare tante partite così ravvicinate senza preparazione non ha dato di possibilità di limare certi dettagli tattici. Nella Fiorentina ci sono un paio di contraddizioni, una legata ad Amrabat, che ha giocato da regista e secondo me non ha quelle caratteristiche. Anche Castrovilli si è un po' frenato, non è detto che i giovani migliorino sempre. Chiesa era difficile sostituirlo, è un trascinatore e cambia le partite. Dragowski? Difficile che un portiere della sua età non commetta qualche errore, è molto bravo, si sente piò a suo agio tra i pali rispetto alle uscite o a giocare con i piedi. Salvezza? Credo che la terza retrocessa possa uscire tra Benevento e Spezia".