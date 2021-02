Marani: “La Fiorentina non ha risolto il problema dell’attacco”

Matteo Marani, noto giornalista, ha commentato il momento della Fiorentina al Pentasport di Radio Bruno:

“Credo che per la salvezza sia ancora lunga, ma penso che Cagliari-Torino inizi a dire tanto per il futuro. Negli ultimi anni ci si salva a 36 punti, vedremo come andranno. Spezia? Gioca un grandissimo calcio, molti stanno pensando ad Italiano, non ha mai rinunciato a giocare. C’è da vedere, però, per Italiano come sarà il salto nella grande piazza, ed è un discorso valido anche per Juric, per esempio. Nel calcio di oggi l’allenatore conta tantissimo, infatti credo che la differenza la stia facendo Conte per lo scudetto. La Fiorentina ieri non ha meritato di perdere la gara, ma è il secondo peggior attacco del campionato, e già questo dato parla da solo. Il problema dell’attacco, per la viola, è ancora apertissimo”.