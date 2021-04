Marani: “Gattuso-Fiorentina? Il legame con Commisso può essere decisivo”

L'opinione del noto giornalista sull'ipotesi Gattuso a proposito della panchina della Fiorentina

Il giornalista di SkyMatteo Marani è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno per parlare, tra le altre cose, dell'ipotesi Gattuso come futuro allenatore della Fiorentina. "Mi risulta che a Gattuso sia stato fatto capire che c'è interesse da parte della Fiorentina", ha detto Marani, "anche in virtù del legame con Commisso, le loro comune origini hanno uno stile comunicativo simili, dal punto di vista della schiettezza; spesso nel calcio queste cose contano. Credo che Rino stia aspettando di capire cosa succederà a Napoli. De Laurentiis un tentativo per trattenerlo potrebbe provare a farlo, anche se il rapporto tra di loro ormai mi sembra deteriorato. Rino è una persona intelligente, uno che ha voglia di mettersi in discussione e di migliorarsi. La Fiorentina stavolta non deve sbagliare. Lo scorso anno l'errore è stato nel fatto che una parte ha pensato di cambiare guida tecnica e un'altra ha deciso di continuare con quella che c'era".