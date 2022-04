Marani: “Fiorentina ed Empoli due belle realtà. Mi aspetto gara spettacolare”

Le parole del Presidente del Museo del Calcio

"La ricorrenza dalla nascita di Franchi arrivano in un momento particolare, il punto più basso del calcio italiano negli ultimi anni. Lui e Valcareggi rifondarono la Nazionale italiana dopo la doppia mancata partecipazione ai mondiali. Fiorentina-Empoli? Due belle realtà, allenate molto bene. Vincenzo Italiano, è alla base del riscatto viola in questa stagione, sta facendo un ottimo lavoro. E' riuscito anche nel riaccendere l'entusiasmo in città portando tanta gente. D'altra parte c'è un allenatore che stimo molto, Andreazzoli. E' un tecnico che ha sempre avuto il coraggio di continuare sulle sue idee. Risultato? Mi aspetto una partita divertente, con due squadre che amano giocare e potranno offrire un grande spettacolo."