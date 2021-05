Marani: “Domani gara pesante per la lotta Champions e per Gattuso”

Il giornalista commenta la partita di domani al Franchi, dove Gattuso incontrerà "il suo futuro"

Intervenuto negli studi di Sky Sport per commentare le partite di Serie A, il giornalista Matteo Marani ha parlato anche della sliding door che vedremo domani al Franchi, dove Gattuso cercherà di portare in Champions il Napoli: "Domani sarà molto pesante per il Napoli dal punto di vista psicologico. Tra l'altro sarà la gara di Gattuso contro il suo futuro. E' possibile che si resti fuori dalla Champions per un punto o a pari punteggio, ma questo dettaglio determinerà la prossima stagione in modo decisivo e chi rimarrà fuori sentirà un grande senso di ingiustizia".