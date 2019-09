Marani: “Contro il razzismo anche allenatori e tesserati devono essere intransigenti”

Matteo Marani di Sky Sport ha parlato a Radio Bruno della gara della Fiorentina contro l’Atalanta, soffermandosi anche sul tema del razzismo e di quanto accaduto ieri:

È triste sentire ancora questi ululati e che debbano essere i calciatori in campo a far fermare la partita. Complimenti a Orsato per aver fermato la partita, ma i fischi e gli insulti di tanti sull’annuncio non vanno più bene. L’insofferenza a mio avviso fa presagire a un problema ben più serio. Bisogna essere duri, intransigenti quando accadono queste cose. Dalbert si è sentito giustamente ferito da questi individui e se Orsato ha ritenuto di dover ricorrere all’annuncio evidentemente era vero. Gli allenatori, così come i giocatori e i dirigenti tendono a difendere i propri tifosi: dovrebbero essere i più fermi nella condanna.