Marani: “Commisso? Alla base c’è un problema tra arbitri e tecnologia. Su Nicchi…”

Matteo Marani ha parlato in collegamento telefonico a Radio Bruno. Ecco ciò che ha detto: “Da regolamento il secondo rigore non c’era e colpisce il fatto che Pasqua venga richiamato al Var e non cambi la sua decisione. C’è quindi un problema tra gli arbitri e la tecnologia. Oggi gli arbitri italiani sono meno di 30000; in futuro si attingerà quindi da una base sempre più ristretta. Io penso che questo non sia un problema relativo al dare torto o ragione a Commisso, il punto è cercare di migliorare la classe arbitrale perchè oggi arbitrare è pericoloso e non lo vuole fare più nessuno. L’interpretazione da parte dell’arbitro ci sarà sempre ma questa deve essere vista come un’oppurtunità e non un limite. Un grande arbitro è colui che capisce i movimenti congrui o meno di un giocatore e giudica di conseguenza il calcio; non è asettico. Nicchi? La parte politica dell’arbitraggio deve essere separata da quella tecnica; gli arbitri di ora si basano ancora sull’insidacabilità delle loro decisioni, le nuove generazioni saranno abituate al Var”.