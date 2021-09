Marani: “ACF non si faccia prendere dallo sconforto in caso di difficoltà”

La Fiorentina vista con gli occhi di Matteo Marani, che predica calma

"C'è un'aria nuova, Italiano sta dimostrando che quello che ha fatto negli anni precedenti non è dovuto alla fortuna. Io comunque andrei cauto con i proclami, adesso è presto per sbilanciarsi sulla sorpresa del campionato. Ci sono segnali incoraggianti e anche risultati straordinari come quello di Bergamo. Italiano sta facendo anche un ottimo lavoro su Vlahovic, che dà a vedere di essere pienamente concentrato sul presente. Cosa può andare storto? Farsi prendere dallo sconforto in momenti di difficoltà, come è capitato negli ultimi anni".