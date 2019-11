Maran: “Sembrava tutto facile, ma Fiorentina difficile da affrontare”

Nel post partita di Cagliari-Fiorentina, a Dazn ha parlato un raggiante Rolando Maran:

Stupito? Le più rosee previsioni non ci portavano comunque così in alto. Con il lavoro settimanale siamo feroci e dobbiamo esserlo ancora di più, questo campionato è una sfida per noi stessi. L’entusiasmo? Fa solo bene, sarebbe sbagliato sfruttarlo per fare un centimetro in meno in allenamento. Non dobbiamo smettere di giocare come abbiamo fatto concedendo due gol, ma va bene perché ne abbiamo fatti 5… Oggi sembrava tutto semplice ma la Fiorentina è una squadra difficile da affrontare.