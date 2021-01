Maradona Jr: “Callejon con un’altra maglia mi rattrista. Meritava di chiudere a Napoli”

Diego Maradona Jr, figlio del compianto Pibe de Oro, è intervenuto nel corso del Pentasport su Radio Bruno:

“Tutto l’affetto che abbiamo ricevuto ci ha reso orgogliosi, è molto bello che campioni come mio padre siano identificati con una maglia addosso e vengano amati anche dai tifosi di altre squadre. Mi piace ricordare mio padre con i trofei che ha vinto in mano. Napoli-Fiorentina? Bisogna capire cosa si pretende dagli Azzurri, hanno gli stessi punti dell’Atalanta che è tanto decantata. La Champions è fondamentale, il Napoli la può e la deve raggiungere. Però ha più problemi degli scorsi anni. La Fiorentina sta facendo meno di quello che sarebbe nelle sue potenzialità, ma sarà una partita dura. Entrambe le squadre dovranno dare qualcosa in più, io ho ancora negli occhi Napoli-Empoli… Mi farà stranissimo vedere Callejon con un’altra maglia, so quanto può essere pericoloso e vederlo con dei colori diversi, devo essere sincero, mi mette un po’ di tristezza. Faceva parte di un cerchia di calciatori che hanno dato veramente tutto per il Napoli. Se fosse stato per me, gli avrei fatto chiudere la carriera qua… E’ stato un addio duro da entrambe le parti”.

