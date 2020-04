Manzuoli ricorda Batistuta: “A Firenze non ha mai giocato con le infiltrazioni”

Marcello Manzuoli, dottore della Fiorentina negli anni ’90, ha ricordato alcuni momenti della sua esperienza viola a Radio Bruno:

Batistuta lo ricordo con grande affetto, lego a lui anche uno dei miei ricordi più belli con la Fiorentina, il gol che fece a Bergamo contro l’Atalanta nella finale di andata di Coppa Italia. Voglio precisare, però, che a Firenze non ha mai giocato con infiltrazioni alle caviglie. Roberto Mancini è un grande allenatore, uno dei migliori che io abbia mai avuto. Ho sempre creduto che in nazionale lui avrebbe fatto bene, e i fatti mi stanno dando ragione. Lui è sempre stato molto bravo nel dare le giuste motivazioni al gruppo, e anche per questa Italia, avere un anno in più sarà un vantaggio. Castrovilli? Tanta roba.