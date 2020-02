Maniero: “Rigore Fiorentina? Chi ha giocato a calcio sa benissimo che quello non è rigore”

Queste le parole rilasciate a MilanNews.it da parte di Filippo Maniero, ex attaccante del Milan, su quella che è stata la sfida tra i rossoneri e la Fiorentina di Iachini al Franchi:

Nel momento in cui è stato espulso Dalbert la partita sulla carta avrebbe dovuto favorire ulteriormente il Milan e invece non è stato affatto così. Rigore? Chi ha giocato a calcio sa benissimo che quello non è rigore. Si vede benissimo che Romagnoli, capendo le intenzioni dell’attaccante, va prima dell’attaccante sul pallone. E’ logico che il contatto ci sia poi perchè i giocatori vanno entrambi in quella direzione. Inoltre non sono andati nemmeno a rivedere l’episodio, un po’ come quanto accaduto in Parma-Lazio quando l’arbitro ha dato inspiegabilmente fallo a Cornelius che non era nemmeno stato strattonato in area e anche in quella occasione l’arbitro non è stato richiamato dal Var.