Manfredini: “Fiorentina senza un euro di debiti. Le big hanno barato”

Il direttore di Italia 7 fa i conti delle big di Serie A

Il direttore di Italia 7 Fabrizio Manfredini ha parlato della questione economica dei club italiani al Pentasport di Radio Bruno: "La Fiorentina paga regolarmente gli stipendi, non ha un euro di debito. Voglio vedere come le grandi squadre come Inter, Juventus e Milan si iscriveranno al campionato, hanno barato e hanno falsato dei campionati mentre gli altri hanno giocato regolare. Commisso vuole regalare qualcosa a Firenze di tasca sua".