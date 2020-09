Manfredini: “Bonaventura conquisterà i tifosi viola. E se arriva anche Torreira…”

Thomas Manfredini, ex difensore viola e compagno di Bonaventura all’Atalanta è intervenuto a Radio Bruno Toscana:

A Bergamo era molto giovane ma ogni anno maturava. Si intravedevano delle possibilità, al Milan è arrivato il grande salto. Sono sorpreso del mancato rinnovo con i rossoneri, ha dimostrato di poter meritare quel club. Gli infortuni lo hanno penalizzato, potrà dare tantissimo alla Fiorentina, è un ragazzo umile che aiuterà la piazza viola. Nel Milan in difficoltà era sempre uno dei pochi a venire sempre apprezzato, potrà far innamorare i tifosi viola e darà una mano al club per continuare il percorso di crescita. Ha risolto i problemi fisici, ha tutte le qualità per far bene ed è nel pieno della sua maturità. Jack è un jolly anche se ha dichiarato che riesce a dare il meglio in un centrocampo a 3. È quel tipo di giocatore che ogni allenatore vorrebbe, io lo vedo più come mezzala. Se arrivasse anche Torreira la Fiorentina farebbe un salto di qualità importante