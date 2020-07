Manfredini a VN: “Stasera vedremo tante reti. Spalletti? Non verrebbe a Firenze per passare un anno”

Thomas, come ha visto Fiorentina e Sassuolo dopo la ripresa?

Le partite in generale stanno andando un po’ a sprazzi, spesso il singolo fa la differenza come ad esempio Ribery contro la Lazio e le belle giocate del Sassuolo a Milano. E’ normale visto che le squadre sono state molto ferme

De Zerbi ha appena rinnovato con il Sassuolo nonostante fosse corteggiato, tra le tante, anche dalla Fiorentina. Le piace la sua filosofia calcistica?

De Zerbi farà parlare molto in futuro, è un tecnico con le idee chiare. Al Sassuolo quando trovano un allenatore in linea con le loro idee difficilmente se lo fanno scappare

Altro nome molto chiacchierato in questi giorni è quello di Milenkovic. Da ex difensore, le piace?

E’ un giocatore sicuramente importante, credo che il suo futuro a Firenze dipenderà dal progetto del club. Se vuoi ambire a fare dei risultati devi fare dei sacrifici e tenere i giocatori migliori

Quale è il momento che ricorda con più soddisfazione del suo periodo alla Fiorentina?

Ripenso spesso alla finale con il Perugia, loro arrivavano dalla A e noi stavamo zoppicando in cadetteria. Il pari in casa e la vittoria fuori ci fecero tornare in A, ricordo che non partivamo favoriti e la finale vinta fu una grande gioia. E’ un momento che mi porterò sempre dentro

Eppure Firenze per lei poteva essere un’occasione importante…

Esattamente, con la Fiorentina non sono riuscito a dare quello che magari ho dato a Bergamo. Qualche rammarico c’è, ho avuto qualche infortunio di troppo e giocavo terzino. Mi sono sempre trovato bene da centrale ma per evitare polemiche inutili mi adattavo

Lei in carriera è stato allenato da Spalletti, il sogno dei tifosi viola…

Mi ha fatto crescere, lui da buon toscano sogna di far bene nella sua terra. Per venire a Firenze però vorrà un progetto importante, ha ambizione e non verrebbe lì per passare un anno. E’ il nome giusto per rilanciare la Fiorentina

Che partita si aspetta stasera al Franchi?