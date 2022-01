Mandorlini: “Vlahovic, stando così le cose non potrebbe andare meglio”

La valutazione anche sul Genoa che dovremo aspettarci stasera da parte di un ex allenatore rossoblu

"In pochi giorni si può cambiare poco, non credo che Konko stravolga il Genoa. Ultimamente c'è una grande confusione dal punto di vista della gestione delle guide tecniche. La Fiorentina deve sfruttare questo momento dei rossoblu per dare seguito alla bella prestazione di Napoli. Italiano dovrà insistere sulle sue idee, al di là dell'inciampo che ha avuto a Torino, perché il percorso fin qui è ottimo. Contro il Napoli abbiamo visto come nel calcio davvero possa succedere di tutto. Le qualità, la forza della Fiorentina sono superiori a quelle del Genoa, quindi la partita è da vincere a prescindere da quel che è il momento degli avversari. Vlahovic? Dietro al calciatore c'è sempre la persona, ma lui sembra non rendersene conto e continua a segnare nonostante le voci che si rincorrono. Meglio di così non potrebbe andare, visti i presupposti che purtroppo sono stati fissati. Europa? Il Torino è in forte crescita, ma credo che la Fiorentina abbia tutte le carte in regola per giocarsela con le romane".