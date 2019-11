Mandorlini su Castrovilli: “Non sono sorpreso. Paragone con Antognoni? Restiamo con i piedi per terra”

Il tecnico Andrea Mandorlini, allenatore di Gaetano Castrovilli ai tempi della Cremonese, ha parlato a Radio Bruno Toscana del centrocampista viola:

Sono contento per lui, non sono sorpreso, ho sempre creduto in lui. E’ cresciuto, ha qualità importanti. Si merita questo momento. Mezz’ala? Può giocare in più ruoli, ha qualità tecniche e fisiche. Non può che migliorare. Castrovilli come Antognoni? Paragone forte, resterei con i piedi per terra, deve continuare questo percorso di crescita al di là del ruolo. La Fiorentina? E’ una squadra giovane con un grande campione che si è cimentato al meglio alla Serie A. Ribery è un esempio che i giovani devono seguire. La Fiorentina può fare di tutto, serve pazienza perché la squadra è stata cambiata tanto. Comunque è una formazione con grande coraggio.