Mandorlini: “Ko di Cagliari? Nessuno si aspettava questo calo di tensione. Una fortuna avere Ribery”

L’ex allenatore del Verona Andrea Mandorlini ha parlato a Radio Bruno del momento viola e dei prossimi avversari della Fiorentina:

Veloso è una conferma, un giocatore di primo livello nonostante sia spesso infortunato. Ambrabat una bella scoperta che detta i tempi e ha un grande futuro. Fiorentina? L’ultima sconfitta è stata un po’ strana, non se l’aspettava nessuno. Castrovilli è sulla bocca di tutti. La Fiorentina è una buonissima squadra nonostante l’amarezza di Cagliari. Un calo così di tensione, psicologico, non se l’aspettava nessuno, ma avrà tempo di rifarsi nonostante il Verona non sia l’avversario più facile. Ribery? Io a Verona ho avuto Toni, al di là dell’età è un campione che ha fatto la storia come Toni, è una fortuna per un club avere un calciatore così. Per tanti giovani è un esempio, per la crescita della squadra è fondamentale, è un grandissimo uomo, è una fortuna vederlo giocare.

Fiorentina e Verona legate dai centravanti che non segnano e non ci sono? Vlahovic è un talento, Boateng è un centravanti atipico, l’attacco leggero ha portato un gioco di ripartenze, la Fiorentina ha trovato un equilibrio con questi giocatori e credo che andrà avanti così. Boateng può fare la prima punta, ha le qualità per riprendersi.