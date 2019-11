Roberto Mancini ha parlato in occasione dell’evento Social Football summit alla stampa presente. Ecco quanto evidenziato da TMW sul viola Castrovilli:

Ha delle qualità, lo abbiamo convocato per conoscerlo meglio, è giovane, ha fatto poche presenze in Serie A. Sicuramente sarà un giocatore importante per i prossimi anni della Nazionale poi dipenderà da lui in questi sei mesi.