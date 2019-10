Mancini, prove di formazione in vista della Grecia. Chiesa titolare nel tridente

Mancano ancora 48 ore al fischio d’inizio di Italia-Grecia, partita valida per le qualificazioni a Euro 2020, ma il ct Mancini sembra avere le idee chiare. Come riporta Sky Sport 24, Federico Chiesa giocherà titolare nel tridente azzurro insieme a Immobile e Insigne. Qualche novità di formazione arriva in difesa, dove potrebbero giocare Spinazzola, Bonucci, Acerbi e D’Ambrosio davanti a Donnarumma. L’ex viola Bernardeschi invece sarà schierato nei tre di centrocampo, con Verratti e Jorginho.