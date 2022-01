Malusci ricorda: “In quel momento Borgonovo si rese conto della forza di Bati”

Alberto Malusci, ex difensore della Fiorentina, è intervenuto su Lady Radio: “Batistuta quando arrivò era un po’ spaesato, non conosceva nessuno e aveva tanto da migliorare a livello tecnico, ma aveva una voglia incredibile di farlo....

Alberto Malusci , ex difensore della Fiorentina, è intervenuto su Lady Radio:

"Batistuta quando arrivò era un po' spaesato, non conosceva nessuno e aveva tanto da migliorare a livello tecnico, ma aveva una voglia incredibile di farlo. Tutti i giorni si fermava dopo gli allenamenti per lavorare di più. Aveva davanti Branca e Borgonovo. Chi gli ha dato una mano? Noi giovani, io, Dell'Oglio... Non gli attaccanti, alla fine mors tua vita mea! (ride, ndr) Però mi ricordo che quando fece la prima tripletta (Foggia-Fiorentina 3-3) Borgonovo gli strinse la mano a fine partita. Quel gesto lo consacrò. Il rapporto con Lazaroni? C'era un gruppo ben consolidato con Sebastiao e i suoi pretoriani, il posto se l'è dovuto guadagnare. Io stesso giocai di più poi quando arrivò Radice".