Malusci: “Iachini può dare tanto alla Fiorentina”

Alberto Malusci, ex viola, ha parlato di Beppe Iachini al Pentasport di Radio Bruno:

I risultati fin qui sono negativi, e questo mi dispiace per la Fiorentina. Sono molto amico di Beppe Iachini, abbiamo giocato insieme, sarei molto felice di vederlo tornare in gioco, e a questa squadra può trasmettere qualcosa di importante. Ha tanto carisma, e spero che possa fare qualcosa di positivo. Sia la società che i tifosi hanno bisogno di un risvolto positivo, e serve fare risultati. I risultati negativi arrivati contro le piccole, dal Cagliari in poi, hanno fatto riflettere.