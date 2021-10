Malusci: “Continuità agli esterni, Saponara adesso è un giocatore universale”

L'esterno sinistro della Fiorentina è l'uomo del momento dopo la splendida prestazione contro il Cagliari

"Contro il Cagliari è arrivata una risposta dopo la sconfitta subita a Venezia. Ieri ho visto una squadra, come si deve, molto bene in tutti i reparti. Benissimo gli esterni alti a piede invertito, so che avevano lavorato tanto in settimana su questo. Vlahovic ci ha messo un po' a scuotersi, ma dopo venti minuti ha cominciato a giocare da grande giocatore. Torreira? Non si nota molto, ma fa un lavoro importantissimo per la squadra. Esterni? Se sono quelli che abbiamo visto ieri, non vedo perché cambiarli: io darei continuità. Le scelte di Italiano fino ad oggi, comunque, mi trovano concorde. Genoa e Cagliari inferiori? No, sono squadre di Serie A, se Saponara le mette sotto c'è solo da fare i complimenti a Saponara. Da trequartista era un po' limitato a determinati moduli, invece adesso è un giocatore universale. Evidentemente doveva solo trovare l'allenatore che gli desse fiducia".