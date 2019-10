L’ex viola Alberto Malusci è intervenuto a Radio Bruno Toscana:

Quando giochi bene, i risultati arrivano C’è grande entusiasmo, grazie a questo i risultati possono arrivare. Dobbiamo tener botta fino alla fine perché il campionato è livellato, la Fiorentina ha tutto per fare bene. Montella ha trovato un sistema di gioco che sta dando i frutti. Caceres? Può giocare in tutti i ruoli e in più ha cattiveria e senso della posizione. Ha dato solidità alla difesa.