Maleh: “Adesso vogliamo la continuità. Sulla concorrenza in mezzo e l’Atalanta…”

"Staff? Sono molto disponibili con noi. Sono uno staff giovane, mi trovo benissimo: cercano di stemperare i momenti di grande felicità. Fiducia mister? Lo ringrazio. Cerco di lavorare tutti i giorni per ritagliarmi più spazio possibile ed avere più continuità. Ora ho preso un po' più di fiducia nei miei mezzi, riuscendo a segnare anche qualche gol. Titolarità a La Spezia? Non sappiamo mai la formazione fino all'ultimo. E' un bene perchè così durante la settimana diamo il massimo per prenderci la titolarità. Spezia? Vittoria importantissima. Era fondamentale vincere, siamo contenti. Gruppo unito? In campo poi si vede, lo stiamo dimostrando. L'unica cosa è che dobbiamo avere più continuità per raggiungere i nostri obiettivi. Punto di riferimento nella squadra? Cerco di guardare un po' tutti. Non ho un punto di riferimento preciso, cerco di assorbire il più possibile. Atalanta? La stiamo preparando bene. Dobbiamo cercare di fare risultato e punti in casa, che ci mancano un po'. Concorrenza? E' un bene. Il livello si alza, non è facile per nessuno. E' importante che chi vada in campo riesca a dare il massimo"