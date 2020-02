Maldini: “Non capisco il rigore, applicata una regola che non esiste”. E sul goal annullato…

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan ed ex bandiera rossonera ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la gara:

Faccio fatica a capire questo rigore. La spiegazione dell’arbitro è stata che serve un tocco deciso, questa regola non l’ho mai sentita. Non capisco perché non si siano persi 40 secondi per andare a rivederlo con la tecnologia. Cosa è mancato? Siamo una squadra giovane che non regge il campo per 90′ e quando siamo rimasti in 11 contro 10 siamo calati. Gabbia ha fatto dei miglioramenti incredibili, dopo un campionato di Serie C alla Lucchese. Si è saputo conquistare la fiducia prima di Giampaolo e poi di Pioli. Dopo l’infortunio di Duarte abbiamo deciso di ripagare questa fiducia. Siamo partiti con un altro allenatore, abbiamo sofferto in tante partite, ma stiamo mettendo delle buone basi. Il tocco sul goal annullato a Ibrahimovic? La spinta di Dalbert è chiara, non credo la regola sia cambiata. Sarò vecchio, ma certe regole non cambiano.