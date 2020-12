Pres. CONI: “Firenze non può che essere grata a Rocco Commisso”

Giovanni Malagò, presidente del CONI, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per fare gli auguri a Gianni De Magistris. Interpellato brevemente su un altro presidente, Rocco Commisso, ha così risposto:

Firenze non può che dire grazie a Commisso per la passione e per gli investimenti fatti. So quanto la piazza sia passionale, mi rendo conto delle difficoltà che sta vivendo la squadra, ma in questo momento l’apporto del presidente è innegabile e va apprezzato.