Maiellaro: “Vlahovic va venduto a gennaio. Fiorentina in corsa per l’Europa”

Pietro Maiellaro, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato della vicenda Vlahovic e del campionato dei viola

Pietro Maiellaro, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato a Tuttomercatoweb.com della vicenda Vlahovic: "Non so se le parti hanno potuto riparlare della questione, ma personalmente al posto della società lo venderei a gennaio. Vlahovic segna e le sue qualità non si discutono ma credo che stando così le cose la società debba incassare il più possibile ed evitare di perderlo a zero. E' anche vero che venderlo a gennaio non è semplice. In Italia c'è la Juve tra le pretendenti e poi bisogna guardare al mercato estero. C'è sempre da capire però se certi club vorranno tirare fuori i soldi ora o aspettare".