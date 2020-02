Maggio racconta: “Ebbi una grave pubalgia, volevo smettere ma poi arrivò la Fiorentina”

Christian Maggio, ex giocatore della Fiorentina oggi al Benevento, ha raccontato a Gianlucadimarzio.com le sue prime tappe della carriera:

Esordio in A? Col Vicenza, il giorno prima ero in campo con la Primavera e venni sostituito. Mi dissero che sarei andato a Milano con la prima squadra. Poche ore più tardi mi ritrovai a giocare a San Siro. Ebbi una grave pubalgia. Rimasi quasi due settimane sulla carrozzina, non riuscivo a camminare. Andai a Parma un mese in prova, ma anche lì non erano convinti. Pensai di lasciare il calcio. Fiorentina? Scelsi la piazza più che la categoria. Ad agosto ci informarono che saremmo stati ripescati in B. Dieci mesi dopo festeggiavamo la massima serie.