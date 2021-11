Maccarone: “Tanti parlavano senza conoscere Saponara. Vlahovic mi ha stupito”

Big Mac analizza la Fiorentina di Italiano

“Empoli? Sono contento per Andreazzoli, è una grande persona prima di un attento allenatore. Non mi aspettavo una crescita così esponenziale di Vlahovic. Ora è veramente un calciatore completo, che non gioca solo per il gol, ma anche al servizio della squadra. I giovani attaccanti di oggi? Prima per far esordire un giovane in una piazza importante c’era da passare per la “gavetta”, poi arrivavi a giocare per un club importante. Ora la tendenza, un po’ in tutti i campionati d’Europa, è quella di lanciare giovani anche nelle grandi squadre. Saponara? Tanti hanno detto, senza conoscere il calciatore, di non essere forte caratterialmente. Riccardo ha avuto alcuni gravi infortuni nei momenti chiave della sua carriera e poi, una volta tornato, probabilmente non ha avuto la fiducia di alcuni allenatori. Con Italiano ha ritrovato fiducia, così com’è stato con Sarri a Empoli. Lo ha iniziato a dimostrare già l’anno scorso a La Spezia. Futuro da allenatore? Ho preso da poco il patentino, ora aspetto un progetto che mi piaccia e che voglia la mia figura professionale.”