Maccarone avverte: “Empoli organizzato. Contento per Saponara, ci speravo”

Da ex compagno di Saponara, Maccarone esalta l'ex Empoli e avverte la Fiorentina in vista della sfida di domenica al Castellani

Ex bomber dell'Empoli e attaccante di lungo corso in Serie A, Massimo Maccarone ha parlato dei temi viola a Radio Bruno: "Da ex ho fatto solo un paio di gol, la Fiorentina non era il mio bersaglio preferito (ride n.d.r.). Saponara? Sono contento per lui, ci speravo che tornasse a fare bene perché lo conosco, ci ho giocato tre anni insieme e lo sento sempre. Anche ieri gli ho fatto i complimenti, Italiano lo rende partecipe di questa Fiorentina e lui sta dimostrando di poterci stare benissimo, senza fare il suo ruolo preferito. Da esterno ha fatto solo l'anno scorso a Spezia e ora a Firenze, ma ci può stare".