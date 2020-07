M. Serena: “Alla Fiorentina manca solo il tempo per tornare grande”

Michele Serena, ex viola e Inter, ha parlato al Pentasport:

“L’Inter adesso è una super potenza, sta riducendo il gap con la Juventus, anche se serve tempo. Juric? Se la Fiorentina lo segue è perché questo è un allenatore giovane, con delle idee chiare e precise. Un allievo di Gasperini che vuole sempre mettere in campo un gioco frizzate e divertente. Pioli? Ho letto stanotte del rinnovo, e sono rimasto piacevolmente sorpreso. Una grande persona e un grande allenatore, sta facendo vedere cose molto positive. Fiorentina? Questo è stato l’anno zero, per crescere non manca niente. Si deve imparare tanto da annate come queste, per poi migliorare la rosa e rinforzarsi, come è nella volontà della Fiorentina. Manca solo il tempo per vedere la Fiorentina tornare grande, sono convinto“.