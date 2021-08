M. Orlando: “Vlahovic può valere 100 mln tra un anno. Pulgar-Torreira insieme”

L'opinione di Orlando sulla Fiorentina vista nelle prime uscite stagionali

Massimo Orlando , ex Fiorentina dal 1990 all 1994, ha parlato della rosa viola e delle aspettative per questa nuova stagione:

"Commisso ha fatto bene a trattenere Vlahovic, è stato bravissimo: il serbo è un tesoro che la Fiorentina ha in casa, il prossimo anno può valere 100 milioni. Pulgar contro il Torino per me è stato il migliore in campo, penso che possa giocare anche insieme a Torreira. La Fiorentina ha solo campionato e Coppa Italia, le risorse in rosa sono tante per Italiano. Sulle favorite del campionato? Credo sia ancora l'Inter a partire coi favori del pronostico, poi dietro il Milan è in crescendo, la Juve in difficolta; mi fa molta paura la Roma che ha un'ottima squadra ed un grande allenatore come Mourinho".