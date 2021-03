M. Orlando: “Castrovilli in panchina? Bisogna scegliere per la salvezza”

Radio Toscana ha ospitato in collegamento Massimo Orlando, giocatore della Fiorentina nei primi anni ’90, protagonista suo malgrado della clamorosa retrocessione del ’93:

Adesso, per le ultime gare di campionato, Iachiniè l’allenatore più adatto vista la situazione della Fiorentina. Punterà molto sulla difesa, come ha sempre fatto. Sono tranquillo per il campionato dei viola proprio perché in panchina c’è Iachini.

Nei confronti di Prandelliinvece ho sentito troppe cattiverie. Nessuno si meritava questo clima. Castrovilli? Sarebbe impopolare metterlo in panchina in questo momento ma Iachini pensa solo alla classifica e dunque alla salvezza della Fiorentina. Giocare senza il 10 e con Bonaventura, Pulgar e Amrabat sarebbe una scelta giusta.