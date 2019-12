Luppi su Iachini: “E’ l’uomo giusto per situazioni delicate. Senza Chiesa e Ribery…”

L’ex difensore viola Gianluca Luppi ha commentato a Radio Sportiva l’approdo di Beppe Iachini sulla panchina della Fiorentina. I due, da calciatori, sono stati compagni anche al Venezia: “E’ l’uomo giusto? Sì, perché sa far bene il suo lavoro. Si trova a suo agio nelle situazioni delicate come quella, purtroppo, della Fiorentina. Speriamo che Beppe possa lavorare presto anche con Chiesa, assente per infortunio nelle ultime gare. E’ un combattente, un sanguigno. Nelle situazioni delicate bisogna tirare fuori il carattere e lui sa farlo. Le assenze? Quando ad una squadra come la Fiorentina mancano due giocatori come Ribery e Chiesa è normale far fatica. Bisogna che gli altri diano qualcosa in più e Iachini può essere l’uomo giusto per farlo. Vlahovic? Ha delle grandissime potenzialità ma ha bisogno di crescere. Un’alternativa sul mercato va valutata”.