Luiso: “Fiorentina spettacolare. Italiano? Riesce ad abbinare due fasi, vi spiego”

"Fiorentina? Spettacolare. Squadra coraggiosa. A volte magari troppo esagerata, però è questo il gioco di Italiano. A me piace tantissimo, l'avevo già notato quando allenavo la primavera del Vicenza. Secondo me può giocarsi le sue chance per la Champions League visto lo scontro diretto all'ultima giornata. Al campionato dei Viola darei un 7,5 abbondante. Italiano? Ha due fasi. Abbina il saper giocare a calcio con una cattiveria agonistica incredibile. Italiano è un "Gattuso" che riesce a giocare a calcio. Dentro l'area tecnica è incontenibile. Firenze si sta divertendo con uno c0sì. Salernitana? C'è un ambiente bello caldo. Però la Fiorentina deve andare a Salerno fare tre gol e tornare a Firenze. Sulla carta non c'è partita, poi sappiamo può succedere di tutto... "