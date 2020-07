Lucioni avverte la Fiorentina: “Dalla Viola in giù sono tutte a rischio”

Il difensore del Lecce, Fabio Lucioni, ha parlato a La Gazzetta dello Sport riguardo alla lotta-salvezza: “Da Fiorentina e Udinese in giù, tutte sono coinvolte. Per disperdere o rosicchiare sei punti, bastano due partite. E in questo mini-torneo si disputeranno tante finali. Guai se pensassimo solo allo scontro diretto in casa del Genoa. Dobbiamo rosicchiare punti a tutti; ne abbiamo presi anche con Milan, Juventus, Inter, Napoli e Lazio. Ora ci concentriamo sul Cagliari. Siamo la squadra più bucata, ma facciamo tanti gol”.