Lucchesi: “Questione Vlahovic non fa bene a nessuno. Rivedo il caso-Chiesa”

Vlahovic non rinnova con la Fiorentina e Lucchesi, ex dirigente, rivede i fantasmi del caso Chiesa

"Vlahovic? Ha preso un po' tutti in contropiede, anche se qualche spiffero circolava già dall'estate. Io sinceramente credevo che la situazione fosse un po' più sotto controllo, se la Fiorentina ha deciso di partire senza rinnovo. Poi siamo arrivati a questo, e la cosa non fa bene a nessuno. Le ultime prestazioni del ragazzo mi sembrano risentirne. Il calcio è cambiato, sono modelli di lavoro differenti e i procuratori fanno né più né meno che il proprio lavoro. Io non mi sento di scandalizzarmi davanti a situazioni come questa. Bisogna lavorare per adeguare il sistema calcio al mondo che cambia. La richiesta di 90 milioni? E' volta a non passare da bischeri ed è giusta. Ma credo che il ragazzo abbia già una bozza di accordo con un altro club, che adesso deve solo aspettare. Portare a casa adesso quanto si sarebbe portato a casa in estate sarebbe una vittoria clamorosa. Sembra di essere di fronte alla stessa situazione di Chiesa... Kokorin non mi sembra all'altezza, dunque sarà necessario tornare sul mercato".