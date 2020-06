Lucchesi: “Petrachi in viola con Pradè? Uno esclude l’altro. Perplesso da una frase di Commisso”

Fabrizio Lucchesi, dirigente di lungo corso anche con un’esperienza alla Fiorentina, ha parlato a Radio Sportiva: “Petrachi alla Fiorentina con Pradè? Non credo, sono due ottimi professionisti ma sono due numeri uno. Non ce li vedo insieme, uno esclude l’altro. Daniele ha ricevuto una conferma a Firenze anche se Commisso è stato un po’ sibillino dicendo che gli ha fatto il contratto perché era un momento particolare. Commisso mi piace come presidente ma è stata una frase strana che mi ha lasciato perplesso”.