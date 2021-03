Lucchesi: “Vlahovic, rischio frittata. Se arrivasse l’offerta irrinunciabile…”

Fabrizio Lucchesi, ex DG di Roma e Fiorentina, ha parlato a TMW dei giallorossi. Quindi ha speso due parole su Gattuso, il tecnico del Napoli, e sull’attaccante viola Dusan Vlahovic:

Vlahovic è un giocatore importante e delle sue qualità mi aveva parlato Corvino tre-quattro anni fa. Quando si arriva lunghi sulla discussione dei rinnovi, con questi giocatori si rischia di fare una frittata, gestire cioè le situazioni che sono diventate mature è complicato. Resto comunque della scuola di pensiero che se arrivano offerte irrinunciabili i giocatori vanno ceduti. Se si trova una soluzione, si prolunga e se la Fiorentina decolla col suo progetto lo vedo come uomo di rifermento dei viola. E’ destinato ad avere un contratto sempre più importante, se mantiene le premesse fa parte di quei giocatori a cui devi ogni due anni fare degli adeguamenti di contratto. La Fiorentina fa bene a provare a tenerlo ma credo che se deve trattenerlo per forza non si faccia né l’interesse della squadra né quello del giocatore. Gattuso? Lo vedo al Napoli o alla Fiorentina, oppure andrà all’estero. E’ difficile pensarlo ancora sulla panchina dei partenopei, però mai dire mai nel calcio. Il Napoli ad inizio annata era una squadra da quarto-quinto posto e alla fine è ciò che stanno facendo…