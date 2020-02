Lovisa Sr: “Alessandro cresce in viola, spero vada in prima squadra. Pordenone? Meglio maturare fuori”

Mauro Lovisa, presidente del Pordenone, ha potuto assistere ieri alle gesta del figlio minore Alessandro Lovisa, che con la Fiorentina, dopo aver battuto la Juventus anche con un suo gol, ha raggiunto la finale di Coppa Italia Primavera. Il dirigente ne ha parlato a TuttoMercatoWeb.com:

Sono davvero molto felice, non solo per il gol siglato ieri, ma anche per la crescita che Alessandro sta mostrando. E’ un centrocampista con caratteristiche particolari, è sempre in area e ha sviluppato il vizietto del gol, ne ha già siglati cinque in stagione, e sto notando che adesso tocca molti palloni sprecandone pochissimi. Dispiace per i due mesi di stop dovuti all’infortunio, ma si sta riprendendo bene, e per tutto questo ringrazio la Fiorentina: è un ambiente dove si trova molto bene, e anche la città gli piace molto, tanto che se prima tornava poco a casa, adesso non torna praticamente mai (ride, ndr). Spero di vederlo presto anche in prima squadra, sarebbe bellissimo. A Pordenone? Meglio di no, è meglio se matura da un’altra parte. Ha molti margini di miglioramento, e una piazza importante come la Fiorentina fa davvero al caso suo.