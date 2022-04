L’opinione: “Voglia e determinazione ora devono fare la differenza”

Potrebbero essere voglia e determinazione a fare la differenza nel rush finale del campionato della Fiorentina

"Il calo mentale è più preoccupante di quello fisico, che è fisiologico dopo un campionato lungo. La determinazione deve fare la differenza e se viene meno tutto diventa più difficile. Il traguardo è però vicino e credo che lo stimolo e la voglia di arrivare in una zona di classifica importante sia qualcosa in più che vada oltre la fatica. Non credo che i viola abbiano sottovalutato la Salernitana: ci sono partite che nascono male e che non si approcciano nella maniera migliore. Non ci sta però non aver completamente giocato i primi 45’. Mi aspetto che domani possa essere la partita di Sottil: può dare qualche imprevedibilità in più".