L’opinione: “Vlahovic non diventerà Batistuta, ma perderlo sarebbe delittuoso”

Il giornalista Stefano Cecchi è intervenuto al Pentasport per commentare la vittoria di ieri della Fiorentina:

Ieri non è stata una vittoria spettacolare ma la Fiorentina non ha rubato niente. In questo momento la cosa più importante è ottenere il risultato, nel secondo tempo però ho visto delle cose interessanti, si è notato qualcosa di diverso. Vedo una Fiorentina che tenta di essere più propositiva, con Bonaventura e Callejon più vicini a Vlahovic, chissà che non sia un’indicazione per il futuro quando tornerà Ribery. Vlahovic non diventerà più forte di Batistuta, ma abbiamo il dovere di perdonare i suoi errori, sarebbe delittuoso perderlo. È un centravanti potente e fragoroso. Io non farei un grande investimento in attacco ma più volentieri a centrocampo. Malcuit? Ho qualche dubbio, a Napoli è una riserva