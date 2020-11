L’opinione: “Un cambio in panchina sarebbe una liberazione anche per i giocatori. D’Aversa…”

Angelo Giorgetti de La Nazione ha parlato al Pentasport:

Credo che il dubbio sia se cambiare ora o dopo la sosta. Quella vista a Roma è stata una “non squadra”. Sarri è un allenatore che vuole continuare a vincere, difficile convincerlo se non con un’offerta veramente importante, credo che lui stia valutando altre opzioni e possa restare magari un’opzione per giugno. Un cambio in panchina potrebbe essere una liberazione anche per i giocatori, le espressione dei calciatori in questo momento valgono più di mille parole. Andare avanti così non ha senso, ma bisogna che abbia senso ciò che uno propone. Credo che ci voglia lucidità in questo momento. Serve autocritica, la Fiorentina dovrebbe fare questo ora visto che si è arrivati in una situazione difficile. Questo gruppo potrebbe rendere molto meglio, c’è la convinzione che tra altre mani si possa far meglio. Piace D’Aversa, già accostato in passato e potrebbe essere un’opzione, sono ore di confronto molto fitto in società