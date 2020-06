L’opinione: “Tutti hanno capito chi è Commisso, tranne la politica fiorentina”

Massimo Basile, giornalista Corriere dello Sport, ha parlato a Radio Bruno: “L’iniziativa dei tifosi è molto importante, crea una saldatura tra la piazza e la Fiorentina. Commisso aspettava da mesi un’iniziativa della piazza, adesso la gente ha capito chi è il presidente e apprezza le sue ambizioni. Tutti a Firenze hanno capito che persona è Rocco tranne la politica fiorentina. Questa dirigenza viola è costruita da martelli, ogni giorno Barone spinge per lo stadio. Campo di Marte non è da escludere ma Commisso considera l’ipotesi solo se gli faranno abbattere la torre. Per la Fiorentina adesso sarà importante ripartire bene, Iachini è stato preso per salvare la Fiorentina. De Zerbi? Non mi risulta che sia il tipo di allenatore a cui guarda la Fiorentina, nessuno può dire con certezza cosa riserverà il futuro. Per vincere serviranno un allenatore di grande livello e giocatori importanti”.