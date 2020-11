L’opinione: “Seri dubbi su Fabbri al Var”

Simone Pagnini, esperto del mondo arbitrale e nostro opinionista, esprime a Lady Radio i suoi dubbi sulla designazione di Fabbri al Var

Rizzoli in questa settima giornata ha messo in campo tutti i migliori arbitri a sua disposizione e per Parma-Fiorentina ha scelto Federico La Penna che è un giovane con un grande futuro davanti, ha sicuramente grandi prospettive. Esce bene dal derby di Genova ed è stato subito rimandato in campo e questo denota una grande fiducia in lui da parte del designatore. La reputo una designazione giusta, mentre ho qualche perplessità per Fabbri che è stato designato per il Var. E’ un buon arbitro (anche internazionale), ma non si trova in un buon momento di forma. Insomma spero che La Penna non abbia troppo bisogno del ricorso alla tecnologia.